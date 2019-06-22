صلاح .. أيقونة الحظ للكرة المصرية

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محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 7 ساعات في 22 يونيو 2019 - اخر تحديث في 22 يونيو 2019 / 11:25

"لا يرددون إلا اسمه .. يرتدون قميصه .. يتباهون بنجوميته .. بات رمزا وقدوة للشباب وحلم لأي مصري أن يرى ابنه مثله ".. هو نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح الذي يقود أحلام جماهير بلاده للتتويج باللقب الإفريقي الثامن .



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صلاح الذي قاد منتخب بلاده لكأس العالم في روسيا 2018 بعد غياب 28 عاما وسجل هدفين في المونديال في شباك روسيا والسعودية ، يأمل في الفوز بلقب النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية خصوصا أنها تقام بين الجماهير المصرية وعلى أرضها وهي متعطشة للقب الغائب عنها منذ 2010 . كما أنه سيكون اللقب القاري الأول لمحمد صلاح الذي خسر اللقب رفقة زملائه أمام الكاميرون في النسخة الأخيرة 2017 بالغابون . واقترب صلاح من التتويج بجائزة أفضل لاعب أفريقي 2019 بعد فوزه باللقب ذاته في عامي 2017 و2018 .

وترى صحيفة "آس" الإسبانية أن محمد صلاح يمنح المنتخب المصري إضافة قوية، إذ يعد مصدرا لقلق أي منافس في البطولة لما يحظى به من مهارة فنية كبيرة ونجومية طاغية . ويتصدر النجم المصري قائمة أغلى لاعبي كأس أمم إفريقيا ٢٠١٩ بقيمة ١٥٠ مليون يورو ، وجاء زميله في ليفربول ونجم المنتخب السنغالي ساديو ماني في المركز الثاني بقيمة تصل إلى٨٥ مليون يورو.

وتوج صلاح هدافا للدوري الإنكليزي في أخر نسختين، علما أنه خاض تجارب احترافية بدأت مع بازل السويسري ثم تشيلسي الإنكليزي وفيورتنينا وروما الإيطاليين قبل الاستقرار مع الريدز ليبدأ في حصد الألقاب والبطولات الأوروبية.

وبات لاعب روما الإيطالي السابق أول لاعب مصري وثالث عربي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد الجزائري رابح ماجر الذي فاز في اللقب مع بورتو البرتغالي على حساب بايرن ميونيخ الألماني في نهائي نسخة 1987، والمغربي أشرف حكيمي مع ريال مدريد الأسباني على حساب ليفربول في نسخة 2018 .