شكرا لقرائتكم المصرى يحتفل بعيد ميلاد محسن صالح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت صفحة النادى المصرى البورسعيدى عبر "تويتر" بعيد ميلاد محسن صالح المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر. وكتبت الصفحة: "عيد ميلاد سعيد لنجمنا السابق خلال الستينيات الكابتن محسن صالح والذي تولى منصب المدير الفني للنادي المصرى خلال التسعينيات ونجح في قيادته للوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس عام 1999 في المشاركة الأفريقية الأولى النسور الخضر". Advertisements

محسن صالح لعب محسن صالح بصفوف النادي المصرى واختتم مشواره بالانضمام بصفوف النادي الأهلى ثم عمل مديرا فنيا لفرق المصري والإسماعيلي وسموحة والمنتخب الوطني.

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