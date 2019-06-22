شكرا لقرائتكم خالد جلال يحسم مصير صفقة مهاجم الإسماعيلى السابق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى مسئولو نادي الزمالك عرضا من أحد وكلاء اللاعبين، لضم الكولومبي دييجو كالديرون مهاجم الإسماعيلي السابق ولاعب الفيصلي السعودي الحالي، لضمه الفترة الحالية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.

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ويعرض مسئولو الزمالك على الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة خالد جلال، اللاعب، من أجل ااتخاذ القرار النهائي بشأن ضمه من عدمه خلال الفترة القادمة.

يسعى الزمالك لتدعيم خط هجومه في فترة الانتقالات المقبلة بسبب عدم ظهور المغربى حميد أحداد بالمستوى المنتظر منه منذ ضمه من الدفاع المغربى.