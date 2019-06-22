عبد الحفيظ يغيب عن مران الأهلى اليوم بسبب رحلة إسبانيا...

جدة - عمرو شويل تأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، عن انطلاق استعدادات الفريق الأحمر لمباراتى المقاولون العرب والزمالك بالدورى الموسم الجارى، بسبب تأخر عودته من إسبانيا.

ويصل عبد الحفيظ ومعه وأمير توفيق مدير التعاقدات إلى القاهرة مساء اليوم.

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كان عبد الحفيظ وتوفيق غادرا القاهرة منذ أيام لمُعاينة معسكر الفريق، المُزمع إقامته فى إسبانيا خلال أوائل يوليو المقبل، حيث قام الثنائى بُمعاينة معسكر الإعداد والفنادق المرشحة لإقامة الفريق، وكذلك ملاعب التدريب والاتفاق على المباريات الودية التى سيخوضها الفريق هناك.

ويعود الأهلى للتدريبات فى الخامسة من مساء اليوم السبت، بعد انتهاء الراحة السلبية التى منحها الجهاز الفنى للاعبين عقب مباراة الإسماعيلى بالدورى بسبب توقف الدورى لإقامة بطولة أمم أفريقيا بمصر حيث يبدأ المارد الأحمر اليوم الاستعداد لمباراتى المقاولون العرب والزمالك فى الدورى الممتاز المقرر لهما يومى 26 و30 يوليو المقبل.