شكرا لقرائتكم الجباس لـ تايم سبورت: كان 2019 من أفضل البطولات فى تاريخ أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد دودو الجباس لاعب دجلة السابق والمتواجد حاليا فى بلجيكا أن بطولة الامم الأفريقية، التى تقام بمصر وتستمر حتى 19 يوليو الجارى، ستكون من أفضل البطولات التى حدثت فى تاريخ أمم افريقيا.

وقال الجباس فى تصريحات لقناة تايم سبورت إنه رغم أن البطولة تم الحصول على حق تنظيمها فى وقت قصير إلا أن الاستعدادات التى شهدها حفل الافتتاح تليق باسم مصر، مضيفا إن مصر تمتلك كل الإمكانيات من ملاعب وجمهور وفنادق بالإضافة إلى الكوادر القادرة على التنظيم.

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وكشف الجباس عن إشادة الصحف البلجيكية بحفل افتتاح البطولة وانبهارهم بأرضية الملعب وشكل الاستاد، حيث جاءت تعليقاتهم أن الحفل كان أشبه بافتتاح كأس عالم وليس بطولة أفريقية.

وبدأ المنتخب الوطنى مشوراره في البطولة بالفوز على زيمبابوى بهدف دون رد أحرزه محمود حسن تريزيجيه.