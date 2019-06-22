شكرا لقرائتكم إجراء جراحة الرباط الصليبى لإسلام عبدالنعيم نجم الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى إسلام عبد النعيم لاعب فريق الجونة، عملية الرباط الصليبى صباح اليوم، على يد الجراح الألمانى اندرياس فايلر بالغردقة. ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للعلاج التأهيلي بعد الجراحة وفقا للمدة التى يحددها الطبيب وانتقل إسلام عبد النعيم إلى الجونة قادمًا من طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. Advertisements كان عبدالنعيم تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الإسماعيلى فى بطولة الدورى الممتاز.

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