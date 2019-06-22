شكرا لقرائتكم سانشيز يقود تشيلي إلى ربع نهائي كوبا أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل أليكسيس سانشيز مهاجم تشيلي تألقه في كأس كوبا أميركا لكرة القدم وسجل هدف الفوز 2-1 على الإكوادور ليقود المنتخب حامل اللقب لبلوغ دور الثمانية يوم الجمعة.

وتقدمت تشيلي بهدف في الدقيقة الثامنة بعد تسديدة من خوسيه فونزاليدا، لكن الإكوادور حصلت على ركلة جزاء بعد خطأ من الحارس غابرييل أرياس ونفذ إينر فالنسيا الركلة بنجاح في الدقيقة 26.

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وأعاد سانشيز التقدم لتشيلي بعد متابعة كرة عرضية في الشباك من لمسة واحدة في بداية الشوط الثاني ليهز الشباك مجددا بعدما أنهى صياما دام خمسة أشهر عن التسجيل عندما شارك في التسجيل خلال الفوز 4-صفر على اليابان يوم الاثنين الماضي.

ولم تهدد الإكوادور مرمى تشيلي تقريبا وتلقى المدافع غابرييل أتشيلير بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع بعد خطأ عنيف ضد أرتورو فيدال الذي اضطر إلى الخروج.

وتتصدر تشيلي، بطلة كوبا في 2015 و2016، المجموعة الثالثة بست نقاط وتأتي أوروغواي في المركز الثاني برصيد أربع نقاط ثم اليابان بنقطة واحدة فيما لا تملك الإكوادور أي نقطة.