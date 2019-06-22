مشاهدة مباراة الكونغو واوغندا بث مباشر كورة لايف congo live امم افريقيا اونلاين بدون تقطيع ماتش...

كورة لايف yalla shoot مشاهدة مباراة الكونغو واوغندا بث مباشر يلا شوت kora star مباراة الكونجو واوغندا بث مباشر بدون تقطيع رابط جوال تويتش يوتيوب caf live الكونغو واوغندا مباشر بجودة عالية| يهتم الجمهور المصري بمتابعة نتيجة مباراة الكونغو واوغندا اليوم في كأس الأمم الأفريقية لإنها تأتي ضمن مباريات اليوم في المجموعة الأولى التي يشارك فيها منتخب الفراعنة، وتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بثلاث نقاط بعد الفوز على زيمبابوي وتعتبر نتيجة التعادل في مباراة الكونغو واوغندا مهمة في مشوار المنتخب المصري نحو صدارة المجموعة.

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رابط مشاهدة مباراة الكونغو واوغندا بث مباشر كورة ستار yalla shoot ماتش الكونغو واوغندا مباشر كورة أون لاين بجودة عالية live match الكونغو واوغندا يلا شوت بدون تقطيع| يلتقي منتخبا الكونغو وأوغندا اليوم على ملعب القاهرة الساعة 16:30 مساءاً في افتتاح مباريات اليوم الثاني لبطولة كاس أمم أفريقيا، ويتطلع المنتخبان لتحقيق نتيجة جيدة والمنافسة على بلوغ الأدوار الإقصائية للبطولة، ونال منتخب الكونغو شرف التتويج بلقب البطولة عامي 1968 و1974 ويعتمد منتخب الكونجو على عنصر الخبرة المتمثل في الثلاثي تريزور مبوتو و يوسف مولومبو والمهاجم يانيك بولاسي.

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بث مباشر مباراة الكونغو واوغندا لايف kora live الكونغو واوغندا بث مباشر مشاهدة اونلاين كورة ستار kora star رابط مشاهدة بث مباشر مباراة الكونغو واوغندا| يعتمد منتخب أوغندا على عدد من لاعبيه الذي شاركوا مع الفريق في البطولة الماضية بالجابون بقيادة المخضرم وقائد الفريق الحارس دينيس أونيانجو، وعلق فلوران إينجي مدرب الكونغو على مواجهة أوغندا قائلاً” مجموعتنا صعبة، ومنافسينا أقوياء، وأوغندا بنفس مستوانا لذا ستكون مواجهة اليوم صعبة.