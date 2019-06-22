يوفنتوس يرصد 70 مليون يورو لضم دي ليخت من أياكس

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يستعد نادي يوفنتوس بطل إيطاليا في آخر ثماني سنوات لرصد سبعين مليون يورو لضم قلب الدفاع الهولندي الدولي الشاب ماتياس دي ليخت، بحسب ما ذكرت صحيفة "دي تيليغراف" الهولندية السبت.

وارتبط اسم مدافع أياكس أمستردام البالغ 19 عاما بالانتقال الى برشلونة الاسباني ثم باريس سان جرمان الفرنسي، لكن يوفنتوس "يغري مدافع أياكس بعقد يستحيل رفضه، إضافة إلى سحر تواجد النجم (البرتغالي) كريستيانو رونالدو".

يأتي هذا الخبر بعد دعوة رونالدو المدافع الصاعد بقوة للانضمام الى يوفنتوس، بعد مواجهة البرتغال وهولندا في نهائي دوري الامم الاوروبية في كرة القدم مطلع الشهر الجاري.

قال دي ليخت في حديث تلفزيوني "لم أفهمه في بادىء الأمر. كنت مصدوما قليلا، لذا ضحكت. لكنني لم أقل شيئا".

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واضافت قناة "نوس" انه بحال انتقال دي ليخت الى تورينو، سيتقاضى بين 15 و20 مليون يورو سنويا (بين 16 و22 مليون دولار)، وذلك في عقد لخمسة أعوام.

وأشارت "دي تيليغراف" ان وكيل اللاعب الجدلي مينو رايولا يتمتع بعلاقات "مميزة" مع ادارة يوفنتوس، لكنها لم تستبعد انتقال اللاعب الى سان جرمان.

وعبر دي ليخت عن رغبته بلعب دور أساسي مع الفريق الذي سيحمل ألوانه في المستقبل، وهو قد يجد مثلا منافسة كبيرة في برشلونة الذي يضم جيرار بيكيه والفرنسيين كليمان لانغليه وصامويل أومتيتي في مركز قلب الدفاع.

ووصف مدرب منتخب هولندا رونالد كومان نضج دي ليخت بقوله على هامش نهائي دوري الأمم الذي أحرزت البرتغال لقبه على حساب هولندا "أكبر مزاياه انه لا يزال بعمر التاسعة عشرة ويملك خبرة لاعب بعمر الخامسة والعشرين".