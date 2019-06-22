شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن: المهمة أمام الكونغو وأوغندا ليست سهلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى مروان محسن، مهاجم المنتخب المصري لكرة القدم، سعادته بفوز الفريق على منتخب زيمبابوي، لكنه شدد على صعوبة المهمة في المباراتين المقبلتين أمام الكونغو وأوغندا، ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 .

وافتتح المنتخب المصري منافسات البطولة الأفريقية، المقامة على أرضه حتى 19 يوليو المقبل، بالفوز على زيمبابوي 1-0، أمس الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وقال مروان محسن، في تصريحات إذاعية، اليوم، السبت، إن مهمة المنتخب المصري في مباراتيه المقبلتين أمام منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، ليست سهلة، وستشكل المواجهتان محطتين مهمتين للمنتخب.

ويتطلع المنتخب المصري إلى تعزيز رقمه القياسي في البطولة الأفريقية، حيث يسعى إلى التتويج بلقبها للمرة الثامنة في تاريخه، وذلك عبر النسخة الحالية، وهي الأولى التي تقام بمشاركة 24 منتخبًا في النهائيات.