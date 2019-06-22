شكرا لقرائتكم خبر عن أوسبينا يغادر معسكر المنتخب الكولومبي في كوبا أمريكا للاطمئنان على والده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، مساء الجمعة، أن ديفيد أوسبينا حارس مرمى المنتخب الكولومبي غادر معسكر الفريق في البرازيل وعاد إلى بلاده للاطمئنان على والده بعد تدهور حالته الصحية.

وأشار الاتحاد الكولومبي إلى أن أوسبينا، البالغ من العمر 30 عاماً، حصل على إذن من الطاقم التدريبي للمنتخب الكولومبي بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش وسافر إلى كولومبيا للاطمئنان على والده وأنه سيغيب عن المباراة المرتقبة لفريقه أمام منتخب باراجواي غدا الأحد في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة حاليا في البرازيل.

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وحسم المنتخب الكولومبي تأهله إلى الدور الثاني (دور الثمانية) وضمن صدارة المجموعة بعدما تغلب على منتخبي الأرجنتين 2 / صفر وقطر 1 / صفر.

وأوضح الاتحاد الكولومبي، في بيانه،: «الاتحاد الكولومبي لكرة القدم يؤكد أن حارس المرمى ديفيد أسوبينا سيغادر معسكر المنتخب الكولومبي في البرازيل مؤقتا لأسباب خاصة».

وأشارت وسائل الإعلام الكولومبية إلى أن هيرنان أوسبينا والد اللاعب، الذي يرقد في المستشفى منذ أسابيع، عانى من تدهور حالته الصحية في الأيام الأخيرة.