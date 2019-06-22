شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب لهيطة يوضح حقيقة وجود أزمة في معسكر المنتخب بسبب «جنش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري، رضاه عن النتيجة التي حققها الفريق بالفوز على زيمبابوي «1-0»، مساء الجمعة، في افتتاح منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

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وقال لهيطة، في تصريحات تليفزيونية، اليوم، السبت «المنتخب المصري (الفراعنة) طوى صفحة المباراة (الافتتاحية) ويركز حاليا على المواجهة القادمة أمام الكونغو الديمقراطية»، مؤكدا أن المنتخب واصل تدريباته اليوم على ملعب الكلية الحربية بدون راحة.

ونفى لهيطة وقوع أزمة بشأن حارس المرمى محمود جنش، مؤكدا أنه ليست هناك أزمات داخل معسكر المنتخب المصري، وأن محمود جنش متواجد مع المنتخب بشكل طبيعي، وكل ما تردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

كانت أنباء قد ترددت حول مغادرة جنش معسكر المنتخب إثر علمه بأنه الحارس الثالث للفريق، وهو ما نفاه لهيطة بشكل قاطع اليوم.