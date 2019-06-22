شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي: مواجهة زيمبابوي كانت صعبة للغاية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب المصري، سعادته بحصد ثلاث نقاط غالية أمام منتخب زيمبابوي.
وحقق المنتخب المصري الفوز بهدف نظيف على زيمبابوي في المواجهة التي جرت بين المنتخبين على استاد القاهرة بحضور أكثر من 70 ألف مشجع في افتتاح بطولة أمم أفريقيا.
وقال هاني رمزي، في تصريحات تليفزيونية، اليوم، السبت: «أتمني تتويج المنتخب المصري باللقب الأفريقي، المباراة لم تكن سهلة نهائيًا، كانت صعبة للغاية.. الأداء كان متوسطًا وجاء أقل من المتوسط في بعض الأوقات، لكن دائمًا ضربة البداية تأتي بضغوطات كبيرة، بسبب اللعب أمام جماهيرك وعلى ملعبك».
وأضاف: «الثلاث نقاط مهمة جدًا نحو حصد اللقب، والمنتخبات الأفريقية مستواها تقدم، وهدفنا الأول هو حصد المركز الأول في المجموعة، ومن ثم النظر إلى حصد اللقب».
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