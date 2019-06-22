شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام في تفوق مصر على زيمبابوي بافتتاح أمم أفريقيا: الـ1-0 تتكرر للمرة الـ5 على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتصار شاق حققه المنتخب المصري الأول لكرة القدم على حساب نظيره الزيمبابوي، بهدف دون رد، في افتتاح منافسات كأس أمم أفريقيا 2019، على أرض استاد القاهرة.

وحصد الفراعنة أول 3 نقاط لهم بالمجموعة، والتي تضم معهم منتخبات زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

ونستعرض في السطور التالية 10 أرقام في فوز منتخب مصر.

أولًا.. أجيري يواصل التفوق في الافتتاح

واصل المكسيكي، خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، مسلسل اللاهزيمة خلال مشواره التدريبي في ضربة البداية مع المنتخبات التي دربها في البطولات المجمعة، سواء القارية أوالعالمية، فحقق فوزه السادس من بين 7 مباريات، وحقق تعادلا وحيدا، ولم يخسر ضربة البداية مطلقًا مع أي منتخب في أي بطولة مجمعة.

ثانياً.. أول «كلين شيت» لـ«الشناوي» في أمم أفريقيا

مع أول لقاء يخوضه في مشواره الكروي في كأس أمم أفريقيا، تمكن محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر من الحفاظ على نظافة شباكه، وتحقيق «الكين شيت».

ثالثاً.. الهدف السادس لـ«تريزيجيه»

سجل محمود حسن «تريزيجيه» هدفه السادس بقميص منتخب مصر الأول خلال 38 مباراة دولية مع أحفاد الفراعنة، حيث سبق أن زار شباك كل من غينيا وغينيا الاستوائية وديًا، وتونس واي سواتيني والنيجر رسميًا، قبل هدفه في زيمبابوي بافتتاح الكان.

رابعًا.. الانتصار رقم 17 مع ضربة البداية

الفوز يحمل الرقم 17 لمنتخب مصر من أصل 24 مباراة له في ضربة البداية ومستهل المشوار بكأس أمم أفريقيا، في حين خسر الفراعنة في 5 مرات وحسم التعادل نتيجة مواجهتين.

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خامسًا.. شباك نظيفة في الافتتاح بمصر للمرة الثالثة

للمرة الثالثة يحافظ المنتخب المصري على نظافة شباكه خلال مباريات الافتتاح لكأس أمم أفريقيا التي تنظمها مصر من بين 5 نسخ، فسبق أن حافظ عليها في مباراة إثيوبيا بافتتاح نسخة 1959 من خلال رباعية نظيفة، وفي مواجهة ليبيا بافتتاح نسخة 2006 بثلاثية نظيفة.

سادسًا.. الانتصار الثامن لمصرعلى زيمبابوي

للمرة الثامنة يتمكن المنتخب المصري من تحقيق الانتصار على نظيره زيمبابوي في 13 مناسبة جمعت الطرفين، حيث سبق أن انتصر الفراعنة في 7 مباريات أمام «المحاربين»، وتعادلا في 4 مباريات وتلقى الفراعنة هزيمة وحيدة.

سابعًا.. الانتصار رقم 55 والهدف 160

حقق منتخب مصر انتصاره رقم 55 في تاريخه بكأس أمم أفريقيا من بين 97 مباراة، وواصل رقمه القياسي كأكثر المنتخبات تحقيقًا للانتصار في تاريخ المسابقة، في حين سجل «تريزيجيه» الهدف رقم 160 لمصر في الكان وحافظ على رقمه القياسي أيضًا كأكثر المنتخبات تسجيلًا في تاريخ المسابقة.

ثامنًا.. تكرار سيناريو 2004

المنتخب المصري سبق أن استهل مشواره بالكان بالفوز على نظيره زيمبابوي بفارق هدف واحد وذلك في نسخة 2004 بتونس والانتصار بنتيجة 2/1، وتكرر السيناريو في افتتاح كان 2019 بالفوز على «المحاربين» بهدف دون رد.

تاسعًا.. رقم قياسي في التنظيم

افتتاح أمم أفريقيا 2019 بمصر سجل رقمًا قياسيًا وهو تنظيم دولة مصر للمسابقة للمرة الخامسة في تاريخها، كأكثر دولة احتضنت الحدث، متفوقةً على غانا صاحبة الأربعة استضافات.

عاشرًا.. آخر 5 انتصارات بنتيجة واحدة

آخر 5 انتصارات حققها المنتخب المصري في أمم أفريقيا جاءت بنتيجة (1/0)، ففاز الفراعنة على غانا في نهائي 2010 بهذه النتيجة، ثم تكررت في 3 مرات بنسخة 2017 بالجابون على حساب أوغندا وغانا والمغرب، ثم الفوز على زيمبابوي بالنتيجة ذاتها في افتتاح نسخة 2019.