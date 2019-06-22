شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو يغادر القاهرة بعد حضور افتتاح أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب غادر السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، القاهرة، اليوم السبت، عقب حضوره حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية أمس الجمعة باستاد القاهرة. وكان إنفانتينو وصل القاهرة أول أمس الخميس لحضور الحفل بدعوة من الاتحاد الأفريقي للعبة «كاف»، وتواجد في استاد القاهرة، وأبدى سعادته بالتواجد في حفل الافتتاح الذي وصفه بالمبهر.

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