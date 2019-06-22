شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب زيمبابوي: الأزمة المالية لم تؤثر على أداء الفريق أمام مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد صنداي شيزامجا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، أن فريقه لم يلعب جيداً في الدقائق الأولى من مباراة مصر، بسبب القلق ورهبة البداية، قبل أن يدخل اللاعبون اللقاء تدريجياً ومع نهاية الشوط الأول كان الفريق في المباراة.

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وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة إن فريقه في الشوط الثاني كان الأفضل، وصنع العديد من الفرص التي لم تسنح للتسجيل، وهنأ المنتخب المصري على الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وأضاف مدرب زيمبابوي، أن فريقه يجب عليه العمل أكثر من أجل التسجيل، متمنياً أن يكون الفريق أفضل في المرحلة المقبلة.

وأوضح مدرب زيمبابوي أن الأزمة المالية لم تؤثر على أداء الفريق أمام مصر واتفقنا مع اتحاد الكرة على لعب المباراة والبطولة والمشكلة انتهت والفريق يركز حاليا على مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا.