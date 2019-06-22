شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبوتريكة: على أجيري التعلم من أخطاء مباراة زيمبابوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال محمد أبوتريكة، نجم المنتخب المصري السابق لكرة القدم، إن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة، لم يكن في يومه أمام زيمبابوي في افتتاح أمم افريقيا 2019.

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وحقق المنتخب المصري فوزًا صعبًا بهدف نظيف في افتتاح بطولة أمم افريقيا على حساب زيمبابوي، في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة.

وقال «أبوتريكة» في تصريحات تلفزيونية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إن «تغييرات أجيري لم تكن موفقة، ولكن في النهاية هذا الأمر وارد في كرة القدم، ويجب عليه التعلم من الأخطاء بعد ذلك».

وأضاف: «كانت هناك بعض العيوب الأخرى ومنها الأنانية لدى بعض اللاعبين ويجب علاجها بشكل جيد».