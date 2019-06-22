طبيب المنتخب يستعين بـ واقى الأنف" لحجازى...

جدة - عمرو شويل يفكر الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطنى، فى الاستعانة بـ "واقى الانف" لأحمد حجازى مدافع الفراعنة ليصبح اللاعب جاهزاً لمباراة الكونغو المقبل، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثانية بمنافسات المجموعة الأولى فى كأس الأمم الأفريقية 2019.

وتعرض حجازى لكسر فى الأنف، خلال مباراة المنتتخب الوطنى أمام زيمبابوى، والتى انتهت لصالح الفراعنة بهدف نظيف، فى افتتاح أمم أفريقيا 2019 ورغم الإصابة القوية التى تعرض لها حجازى ونزيف الأنف، الذى استمر لفترة، قرر عدم الخروج من ملعب المباراة وإكمال اللقاء.

كان الدكتور محمد أبو العلا قال أن إصابة اللاعب لن تعوقه عن استكمال المعسكر الحالى والمشاركة فى التدريبات والمباريات بشكل طبيعى بعد اتخاذ التدابير الطبية الواجبة فى مثل هذه الحالة وحصد المنتخب الوطنى أول 3 نقاط فى دور المجموعات عن المجموعة الأولى التى تضم بخلاف زيمبابوى كلا من الكونغو وأوغندا.