الننى حقق رقماً مميزاً أمام زيمبابوى.. تعرف عليه...

جدة - عمرو شويل حقق محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر، رقماً مميزاً خلال مشاركته فى مباراة زيمبابوى التى أقيمت مساء أمس بإستاد القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الاولى فى بطولة كأس الامم الأفريقية والتى انتهت بفوز "الفراعنة" بهدف دون مقابل سجله محمود تريزيجيه.

وذكر موقع "هوسكورد" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، أن دقة تمريرات محمد الننى فى مباراة مصر وزيمبابوى بلغت 93% وهى النسبة التى لم يحققها أى لاعب أخر فى اللقاء.

ويلتقى منتخب مصر مع الكونغو الديمقراطية الاربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الاولى التى تضم أيضاً منتخبى زيمبابوى وأوغندا.