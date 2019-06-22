أهم مباريات اليوم السبت 22-6-2019 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم، يتابع موقع عرب نيوز أهم مباريات اليوم لكرة القدم على المستوى العالمي، من حيث مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها، حيث تعد كرة القدم معشوقة من قبل الجماهير عالمياً وعلى المستوى العربي، فهي الرياضة الأولى الأكثر جماهيرة ومشاهدة في معظم دول العالم تقريباً، كما تشارك العديد من المنتخبات العربية حاليا (منتخب مصر، منتخب الجزائر، منتخب المغرب، منتخب تونس) في بطولة الأمم الأفريقية.

مواعيد أهم مباريات اليوم

يحتوى الجدول التالي على أهم المباريات المقامة اليوم، وذلك في بطولة كوبا أمريكا وبطولة أمم أفريقيا وفق توقيت جرينتش، كذلك القنوات الناقلة لمباريات اليوم، حيث تذاع المباريات وفق التوقيت التالي