سبوتنيك: فيفا تجرى مباحثات مكثفة لاستبعاد قطر من استضافة كأس عالم 2022

كتب: أحمد علوى

تجرى منظمة الفيفا مباحثات مكثفة وسرية، بشأن نقل بطولة كأس العالم 2022 المقررة فى دولة قطر، بسبب فضيحة الفساد التى تم الكشف عنها من خلال استقصاءات وعمليات تحرى فى المنظمة.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن وكالة " TNTSports" اللاتينية أن تلك الجلسات جاءت للتوصل إلى قرار بعد الفضيحة المدوية التى تم الإعلان عنها والمتعلقة باختيار البلد المستضيف للحدث عام 2022.

وأشارت الوكالة، إلى أن الفيفا ربما تبحث عن بدائل لقطر التى تم اختيارها لاستضافة كأس العالم 2022.

واعتبرت الوكالة أن هناك دولا عديدة بديلة قادرة على استضافة هذا الحدث...