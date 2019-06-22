إنجي علاء تنشر صورًا تجمعها بيوسف الشريف ونسرين أمين من ستاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: شاركت السيناريست إنجي علاء، متابعي صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" بصور من داخل ستاد القاهرة، أثناء حضورها حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية. وجمعتها الصور بزوجها الفنان يوسف الشريف، الفنانة نسرين إمام، الفنان خالد سليم وزوجته خيرية، وعلقت "ألف مبرووووووك لمصر الفوز وحفل الافتتاح المشرف.. شجع مصر". جدير بالذكر أن إنجي تنتظر بدء تصوير مسلسلها الجديد "بلا دليل"، والذي من المقرر عرضه في أكتوبر المُقبل، إنتاج شركة سينرجي.

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