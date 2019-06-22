دي ليخت يوافق على الانتقال إلى يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب نادي أياكس الهولندي قرر الانضمام لنادي يوفنتوس الإيطالي خلال هذا الصيف. ووفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" فإن دي ليخت اتخذ قراراً بالإنضمام لنادي السيدة العجوز خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وقالت الشبكة الإيطالية أن قيمة صفقة انتقال دي ليخت لليوفي ستبلغ 60 أو 70 مليون يورو تقريباً. Advertisements وأشارت الشبكة إلى أن يوفنتوس واثق من قدرته على الفوز بخدمات المدافع الهولندي الشاب، ولكنه بحاجة لتحسين عرضه لتلبية مطالبه. واختتمت الشبكة تقريرها قائلة أن بطل الدوري الإيطالي سيبدأ المحادثات الرسمية مع أيامس لإتمام الصفقة. يذكر أن أندية برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي كانوا من أبرز الأندية المهتمة بضم دي ليخت إلى صفوفها.

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