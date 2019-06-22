أخلاقك_عنوانك.. الأزهر للفتوى ينصح الجماهير: لا للتعصب والتنافر والاختلاف

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

بمناسبة انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية يطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حملة توعوية على السوشيال ميديا تحت شعار "أخلاقك عنوانك" يوجه من خلالها رسائل توعوية للاعبي ومشجعي كرة القدم.

ودعت لجنة الفتاوى الإلكترونية، عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، الجماهير إلى إكرام ضيوف مصر من المنتخبات المشجعين الوافدين، والارتقاء بالرياضة لتكون وسيلة للتنافس الشريف المحمود، والمحبة بين المتنافسين، ولتكون دافعًا للتقدم والتميز.

وتحت هاشتاج #أخلاقك_عنوانك دعت لجنة الفتاوى الإلكترونية إلى أن نحقق منهج الإسلام الذي جاء لتهذيب النفوس، وترويضها على صالح الخُلُقِ؛ حيث يهدف الإسلام إلى التحلي بالأخلاق الكريمة، والقيم الفاضلة التي تجمع القلوب على المحبة والتآلف والتعارف، لا التعصب والتنافر والاختلاف، قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ» أخرجه أبو داود.

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