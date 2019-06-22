"نظري وتاتش سكرين وصور".. كيف حلل كوبر وجوزيه وضيوف شلبي افتتاح الأمم الأفريقية بدون حقوق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

حافظت القنوات الفضائية على حقوق البث الخاصة ببطولة أمم أفريقيا التي انطلقت أمس،الجمعة ، بمباراة مصر وزيمبابوي على الرغم من التعاقد مع محللين لتحليل مباريات البطولة مباشرة.

وتمتلك مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث البطولة فضائياً فيما تايم سبورتس التابعة لـ"الوطنية للإعلام" على جميع حقوق البث الخاصة بالبطولة على التردد الأرضي.

قناة "إم بي سي" مصر أعلت التعاقد مع مانويل جوزيه مدرب الأهلي التاريخي وأنجولا الأسبق لتحليل مباريات البطولة بالإضافة إلى الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

ولجأت قناة "إم بي سي" إلي جهاز " Tactics Table As Sharp’s Big Pad " أو " جهاز تكتيكات الطاولة" بنسخته المتطورة رباعية الأبعاد وذلك لمحاولة محاكاة ما حدث من تحركات فى الملعب.

ويعتمد الجهاز على تقنية اللمس المتطورة التى تعرف "تاتش سكرين" ويتكون من شاشة رقمية تفاعلية كبيرة الحجم لشرح التكتيك على الطاولة ومعالجة الرسومات على الشاشة وتستخدمها قنوات "سكاي سبورتس" العالمية .

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وفي قناة "أون سبورت" اعتمد برنامج "ستاد إفريقيا " الذى استعان بالثنائى طه اسماعيل صور من بث المباراة "سكرين شوت" مع شرح المحللين "نظرياً" لما تم فى المباراة من مواقف تكتيكية .

الوضع فى برنامج "مساء الأنوار" على قناة النيل للرياضة كان مشابهاً لما تم فى قناة "أون سبروت" حيث اعتمد الإعلامي مدحت شلبي وضيوفه على الصور الفوتوغرافية لتحليل المباراة.

وكانن جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أكد أن المجلس يولي أهمية قصوى لمسألة احترام حقوق البث الخاصة ببطولة أمم أفريقيا التي انطلقت أمس، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، وحصلت قناة تايم سبورتس التابعة لـ"الوطنية للإعلام" على جميع حقوق البث الخاصة بها.

وأضاف شوقي لمصراوي، أن أي مادة سيتم نشرها عن مباريات البطولة من قِبل أي موقع إلكتروني سيتم اعتبارها مخالفة صريحة حتى لو كانت أهداف البطولة، مشيرًا إلى أن المواقع إذا رغبت في نشر أهداف لمباريات، فعليها التواصل بشكل مباشر مع قناة تايم للحصول على هذه الحقوق، أو مخاطبة اتحاد الكرة المصري في هذا الشأن، لأن أي شكوى ستصل من قناة تايم ضد أي موقع سيتم التحقيق فيها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتابع: "أما في حالة نشر أي مواد مصورة (فيديوهات) نقلا عن شبكة بي إن سبورتس، ستعتبر مخالفة أيضًا، لأن القناة تمتلك أيضًا حقوق بث البطولة وقد تتقدم بشكوى رسمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومن ثم على أي موقع إلكتروني اتباع الخطوات سالفة الذكر لضمان عدم وقوعها في الخطأ.