كاف يشيد بسلوك جماهير مصر بعد لقاء زيمبابوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسلوك الجماهير المصرية بعد مباراة زيمبابوي في إفتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019.
ونجح منتخب مصر في الفوز بأول مبارياته بالبطولة الأفريقية بهدف نظيف أمام زيمبابوي ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى.
وشهد استاد القاهرة في صورته الجديدة، حضور جماهيري كبير، وحرصت الجماهير على أن تترك صورة إيجابية في أول ظهور لها بكأس الأمم الأفريقية.
وحرص "كاف" على نشر فيديو للعدد من جماهير مصر وهم يقومون بتنظيف المدرجات عقب انتهاء المباراة.
وعلق "كاف" من خلال حساباته المختلفة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "لقطات مذهلة من جماهير الفراعنة بعد فوز منتخبهم من ستاد القاهرة الدولي، أخلاق عالية".
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