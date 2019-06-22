محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

في الذكرى الثانية لانضمامه لليفربول.. ماذا قدم صلاح مع الريدز؟

"أنا متحمس جدا لوجودي هنا، كنت في مصر وجئت قبل يومين، كنت في ليفربول ووقعت قبل ساعة، الآن أنا سعيد جدًا لوجودي هنا، أود أن أفوز بشيء مع النادي، علينا أن نفعل شيئا للجماهير ونفوز بشيء"... كانت هذه أول كلمات النجم المصري محمد صلاح عند انضمامه إلى نادي ليفربول في عام 2017.

وتحَل اليوم في الـ22 من يونيو، الذكرى الثانية على توقيع الملك المصري على عقود انتقاله إلى ليفربول قادماً من نادي روما الإيطالي بمبلغ 42 مليون يورو.

وخلال عامين حقق النجم المصري العديد من الألقاب الفردية وسجل العديد من الأهداف، وأضاف أول بطولاته الجماعية خلال هذا الموسم بالفوز بدوري أبطال أوروبا.

وفي التقرير التالي نسلط الضوء على أبرز ما حققه صلاح مع الريدز خلال عامين:

71 في 104

لعب صلاح 104 مباراة منذ انضمامه في الـ22 من يونيو مع ليفربول، سجل خلالهم 71 هدفاً وصنع 29 آخرين.

وشارك صلاح في 25 مباراة بدوري أبطال أوروبا مع الريدز سجل خلالهم 15 هدفا وصنع 7 آخرين، ومباراتين في الدور التمهيدي المؤهل للبطولة الأوروبية، سجل خلالها هدف وحيد.

أما عن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، فارتدى صلاح قميص الريدز في 74 مباراة، سجل خلالهم 54 هدفاً وصنع 22 هدفاً.

وشارك في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في مباراتين سجل هدفا، أما عن بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، فقد شارك في مباراة وحيدة لم يسجل فيها.

وكان صلاح أسرع لاعب من ليفربول يصل إلى 40 هدفا في البريميرليج (52 مباراة) فقط.

الحذاء الذهبي

حصل النجم المصري على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسمين اللذين لعبهما مع الريدز.

وخلال موسمه الأول توج صلاح بجائزة الحذاء الذهبي بعدما تصدر جدول ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 32 هدفاً.

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وفي موسمه الثاني مع الليفر حصد الملك المصري الجائزة مرة أخرى ولكن مناصفة مع زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال برصيد 22 هدفاً.

وينتظر الملك المصري إنجاز تاريخي خلال الموسم المقبل إذا نجح في الحصول على الجائزة للموسم الثالث على التوالي، حيث سيعادل إنجاز كلاً من آلان شيرر الذي حقق الجائزة 3 مرات متتالية من موسم 1994-95 وحتى موسم 1996-97، وكذلك النجم الفرنسي تييري هنري الذي حققها من موسم 2003-04 وحتى موسم 2005-06.

دوري الأبطال

وصل صلاح إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في مرتين متتاليتين خلال العامين الذي قضاهما مع الريدز، ونجح في تحقيق اللقب بعدما أخفق في عامه الأول بعد الخسارة من ريال مدريد الإسباني بثلاثية مقابل هدف.

وحقق اللقب خلال هذا الموسم بعد الفوز على توتنهام هوتسبر بهدفين نظيفين، كان له نصيب في إحراز الهدف الأول في المباراة من ضربة جزاء.

وأصبح صلاح أول لاعب مصري يحقق البطولة ذات الآذنين، كما أنه سجل ثاني أسرع هدف في تاريخ نهائيات دوري أبطال أوروبا بعد 1:48 دقيقة بعد هدف باولو مالدينى نجم ميلان فى شباك الريدز بعد 50 ثانية.

أفضل لاعب في البريميرليج

توج الفرعون المصري بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج بعد موسمه الأول الرائع الذي قضاه في ملعب الأنفيلد بعد تسجيله لـ32 هدفاً.

جائزة بوشكاش

حصل "مومو" على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم العام الماضي بفضل هدفه في شباك إيفرتون.

وحصل صلاح على جائزة أفضل هدف فى العالم خلال حفل توزيع جوائز "The Best" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعدما تفوق على 9 أهداف آخرى تنافسه.

أفضل لاعب في أفريقيا

توج صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أثناء فترة لعبه في ليفربول.

وحصل صلاح على الجائزة مرتين متتاليتين في عامي 2017 و2018 متفوقاً على زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال خلال العامين.