بالفيديو| أمير كرارة يغني "بلادي بلادي" بين الجماهير في استاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: نشر الفنان أمير كرارة مقطع فيديو له خلال حضوره المباراة الافتتاحية بكأس الأمم الأفريقية، بين منتخبي مصر وزيمبابوي، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهر كرارة في الفيديو مرتديا تيشرت المنتخب الوطني وسط الجماهير، وهو يردد كلمات النشيد الوطني: "بلادي بلادي لكِ حبي وفؤادي"، وعلق: "تحيا مصر". واستطاعت مصر الفوز على زيمبابوي في أولى مباريات المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية، والتي حسمها منتخب مصر لصالحه بهدف مقابل لا شيء. لمتابعة كل ما يتعلق ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ( اضغط هنا

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