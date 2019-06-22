"اليمنيين بيشجعوا مصر".. بشرى وسميرة ونوريا أمام الاستاد: "فُسحة والولاد بيحبوا صلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-دعاء الفولي:

قبل ساعات قليلة من بدء مباراة مصر وزيمبابوي أمس، توسل قويس محمد لوالدته لتسمح له بالخروج، أصر ابن العشرة أعوام على النزول أمام استاد القاهرة، رسم العلم المصري على نصف وجهه الأيمن وعلم اليمن على الشق الآخر، ارتدى تي شيرت مكتوب عليه اسم "صلاح"، أراد المشاركة في الحدث الكبير، فيما لم يكن اليمني الوحيد بين المتواجدين في شارع يوسف عباس، إذ قابل سميرة فاضل جدة صديقه، وسيدات أخريات، خرجن رفقة أولادهن لاستطلاع ما يحدث في البطولة الإفريقية.

منذ عام جاءت سميرة إلى مصر من العاصمة صنعاء، استقرت رفقة أسرتها وأحفادها في مدينة نصر بالقاهرة، تعلم السيدة بعض عادات المصريين "بس هادا أول مرة نشوف كورة وحالة الاحتفاء بها"، لا تعرف الجدة كثيرا عن اللعبة، فقط بعض أسماء اللاعبين، لكن وحدتها في المنزل وأصوات الصافرات في الشارع دفعاها للخروج والمشاهدة.

أمام محل للعصائر جلست سميرة، قبل أن تنضم إليها ابنة اختها بشرى وصديقتها نوريا. تحب السيدتان مشاهدة الكرة "خاصة كريستيانو وريال مدريد"، تقول بشرى، فهي أم لثلاث أبناء أكبرهم في السابعة عشر من عمره "يعني حياتنا كلها كورة".

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قبل المجيء لمصر كانت الكرة في اليمن شبه محرمة على النساء "ما عندناش السيدة تخرج تشاهد مباريات او تروح الاستاد"، لذا حينما سنحت الفرصة في مصر لم تتردد بشرى ونوريا "أخدت الأولاد ونزلنا علطول"، لا يتوقف الأمر عند السيدتين على الاحتفال فقط "نريد تشجيع مصر أيضا.. العرب بيحنّوا للعرب زي ما المصريين بيقولوا".

بين دقيقة والأخرى كان الباعة ينادون الموجودين لرسم العلم على وجوههم، وقفت ابنتا نوريا أمام أخد البائعين، وحينما انتهى قالت الأم لصغيرها "أنتي عارفة انه العلم اللي رسمه هو العلم اليمني مش المصري"، تبتسم السيدة الثلاثينية وتعاودها ذكريات الوطن الذي تركته بسبب الحرب، تحاول التماسك لأجل أسرتها "شو ذنب الأطفال يعانوا بسبب اللي حصل معنا".

لا تفوت نوريا التي قدمت من اليمن منذ عام ونصف، مناسبة مصرية إلا وتسعى للمشاركة فيها، تذكر هي وبشرى حين خرجت الأسرتان في عيد الربيع الماضي "روحنا الحديقة الدولية وانبسطنا"، إلا أن الوقوف أمس بجانب الاستاد كان له طعما مميزا، رغم اعتقاد السيدتين بإمكانية دخولهما المكان والانضمام للجماهير "ما كنا نعرف إنه لازم تذاكر مسبقة"، إلا أنهم عوضتا ذلك بمتابعة المباراة من داخل المنزل.

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