دي ليخت يوافق على الانضمام ليوفنتوس

ذكرت شبكة سكاي إيطاليا، اليوم السبت، أن قلب الدفاع الشاب لمنتخب هولندا، ماتيس دي ليخت، وافق على الانضمام ليوفنتوس قادماً من أياكس أمستردام.

وفقا للتقرير، سيدفع يوفنتوس 62 مليون جنيه إسترليني (78.99 مليون دولار)، من أجل ضم قائد أياكس (19 عاماً)، والذي كان أحد اللاعبين الأساسيين في المسيرة الرائعة للفريق الهولندي نحو بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.