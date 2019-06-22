يوفنتوس يرصد 70 مليون يورو لضم دي ليخت

كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن يوفنتوس عرض على نادي أياكس أمستردام 70 مليون يورو، للحصول على خدمات ماتياس دي ليخت، بالإضافة إلى راتب للاعب يتراوح بين 15 و20 مليون يورو عن الموسم.

أشارت صحيفة دي تيليغراف الهولندية، إلى أن النادي الإيطالي يدخل بهذا العرض السباق مع أندية أوروبية كبرى تسعى للتعاقد مع المدافع (19 عاماً).

ويأتي الكشف عن هذا العرض عقب أسبوعين من نهائي دوري الأمم الأوروبية، الذي فازت به البرتغال على هولندا 1-0، حيث سأل مهاجم اليوفي، كريستيانو رونالدو، دي ليخت، ما إذا كان يريد أن يلعب إلى جانبه بين صفوف “البيانكونيري” الموسم المقبل.