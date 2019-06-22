كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن يوفنتوس عرض على نادي أياكس أمستردام 70 مليون يورو، للحصول على خدمات ماتياس دي ليخت، بالإضافة إلى راتب للاعب يتراوح بين 15 و20 مليون يورو عن الموسم.
أشارت صحيفة دي تيليغراف الهولندية، إلى أن النادي الإيطالي يدخل بهذا العرض السباق مع أندية أوروبية كبرى تسعى للتعاقد مع المدافع (19 عاماً).
ويأتي الكشف عن هذا العرض عقب أسبوعين من نهائي دوري الأمم الأوروبية، الذي فازت به البرتغال على هولندا 1-0، حيث سأل مهاجم اليوفي، كريستيانو رونالدو، دي ليخت، ما إذا كان يريد أن يلعب إلى جانبه بين صفوف “البيانكونيري” الموسم المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يرصد 70 مليون يورو لضم دي ليخت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.