أمم أفريقيا: الجزائر تتطلع لبداية قوية أمام كينيا

يخوض منتخب الجزائر مباراته الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حالياً في مصر، والأمل يحدوه في تحقيق انطلاقة جيدة في مشواره بالمسابقة، عندما يلتقي مع نظيره الكيني، غداً الأحد، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة في مرحلة المجموعات للبطولة.

تبدو الفرصة سانحة أمام منتخب الجزائر لحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة، بالنظر إلى فارق الإمكانات المادية والفنية بين المنتخبين، التي تصب بطبيعة الحال لمصلحة “محاربو الصحراء”.

ويستعين المدرب الوطني للمنتخب الجزائري جمال بلماضي بكتيبة هائلة من المحترفين بأوروبا، في مقدمتهم رياض محرز، وياسين براهيمي، وسفيان فيغولي.

كما يضم “محاربو الصحراء” عدداً من النجوم الذين يلعبون في الوطن العربي مثل يوسف البلايلي، وبغداد بونجاح.

ويبحث منتخب الجزائر عن فوز مطمئن وأداء مميز أمام كينيا، يرفع من معنويات لاعبيه، قبل خوض المواجهة الصعبة التي تنتظره أمام نظيره السنغالي الخميس المقبل في الجولة الثانية.