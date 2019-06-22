بلماضي: حضرنا إلى مصر للفوز باللقب الأفريقي

أكد المدير الفني للمنتخب الجزائري، جمال بلماضي، أن مباراة الفريق أمام نظيره الكيني، غداً الأحد، في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر لن تكون سهلة على الإطلاق.
قال جمال بلماضي في المؤتمر الصحافي لفريقه قبل مباراة الغد: “نلعب هذه البطولة بكل تركيز وجئنا من أجل الفوز باللقب، شيء جيد للغاية أن نخوض هذه البطولة بعدما توج أكثر من لاعب في منتخب الجزائر ببطولات مع أنديتهم في أوروبا، وهو أمر إيجابي لصالح المنتخب”.
وأضاف: “لدي ثقة كبيرة في كل اللاعبين، ولن يتأثر المنتخب بغياب أي لاعب، وسنبذل أقصى ما بوسعنا للظهور بشكل جيد وتعويض المشاركات السابقة”.
وأوضح بلماضي أنه كان يتوقع تعادل مصر وزيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة نظراً لتقارب الأداء.
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