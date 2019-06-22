مدرب تشيلي يكشف سر عودة سانشيز لمستواه

أكد مدرب تشيلي، رينالدو رويدا، أنه لم يشك أبداً في عودة أليكسيس سانشيز “الهداف بالفطرة” إلى مستواه، بينما سجل المهاجم هدف الفوز 2-1 على الإكوادور في كأس كوبا أمريكا.

قال رويدا في مؤتمر صحافي: “ليس من السهل شرح ذلك، لكن سانشيز حضر إلى هنا وأظهر التزاماً كبيراً، وربما في مانشستر يونايتد لا يملك نفس الرابط العاطفي الذي يربطه بزملائه هنا”.

وأضاف: “كان سيء الحظ لأن مانشستر يونايتد عانى من مشكلات لفترة، لذا لم يكن يملك التنظيم الموجود من حوله هنا، تعرض أيضا للإصابات وافتقر للثبات والاستمرارية”.

وتابع: “أدينا عملاً رائعاً معه، ومنحناه دفئاً كبيراً وهو ما يحتاجه، لديه ارتباط خاص مع الفريق والمجموعة تحبه كثيراً”.

واختتم: “يستطيع العودة لأنه هداف بالفطرة، لكنه كان قلقاً بعد الإصابات، أهتم بنفسه كثيراً، ولحسن الحظ نجح في استعادة مستواه”.