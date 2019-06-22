سقط فريق ساغان توسو الياباني الذي يلعب بين صفوفه فرناندو توريس، أمام هوكايدو كونسادولي 1-3، في مباراة لم يشارك بها المهاجم الإسباني الذي أعلن أمس الجمعة اعتزاله اللعب، وجلس على مقاعد البدلاء.
أعلن توريس قرار اعتزاله من خلال فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لينهي مسيرته الكروية التي امتدت على مدار 18 عاماً، لكنه لم يحدد متى ستكون أخر مباراة له بالملاعب اليابانية.
ويقبع ساغان توسو حالياً في المركز الأخير في ترتيب الدوري الياباني الممتاز حيث يواجه خطر الهبوط.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان اعتزاله.. توريس حزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.