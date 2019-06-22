بعد إعلان اعتزاله.. توريس حزين

سقط فريق ساغان توسو الياباني الذي يلعب بين صفوفه فرناندو توريس، أمام هوكايدو كونسادولي 1-3، في مباراة لم يشارك بها المهاجم الإسباني الذي أعلن أمس الجمعة اعتزاله اللعب، وجلس على مقاعد البدلاء.

أعلن توريس قرار اعتزاله من خلال فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لينهي مسيرته الكروية التي امتدت على مدار 18 عاماً، لكنه لم يحدد متى ستكون أخر مباراة له بالملاعب اليابانية.

ويقبع ساغان توسو حالياً في المركز الأخير في ترتيب الدوري الياباني الممتاز حيث يواجه خطر الهبوط.