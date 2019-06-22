أتلتيكو مدريد يقترب من التعاقد مع مدافع نابولي

إقترب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني من التعاقد مع الظهير الأيمن لنادي نابولي الإيطالي السيد هساي ، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، لتعويض رحيل الإسباني خوانفران .

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نيلسون سيميدو ظهير نادي برشلونة الإسباني،

كان الإختيار الأول لدييجو سميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد للتعاقد معه في هذا الصيف، ولكن مع رفض برشلونة بيع لاعبه البرتغالي، دخل الأتليتي في صفقة ظهير نادي نابولي.

ومن المقرر أن ينتقل هساي إلى أتلتيكو مدريد في صفقة ستصل إلى حوالى 20 مليون يورو.

ولعب هساي 31 مباراة مع نابولي هذا الموسم، ولم يستطع تسجيل أي هدف، وساهم في صناعة هدفين لزملائه، ولفت أنظار أكثر من نادي أوروبي، منهم مانشستر سيتي الذي كان أعلن رغبته في التعاقد مع اللاعب الألباني.