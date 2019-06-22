جماهير برشلونة ترفض عودة نيمار مرة أخرى

يعد نيمار هو حديث الشارع الكتالوني في الأيام الأخيرة، خاصة بعد تصريحات النجم البرازيلي برغبته العودة " إلى المنزل " مثلما قال، واللعب مرة أخرى رفقة صفوف البلوجرانا.
وقدمت صحيفة" موندو ديبورتيفو" إحصائية عن آراء الجماهيرفي عودة نيمار مرة أخرى للعب بقميص برشلونة، وأشارت الإحصائية أن 71.2% اعترضوا على عودة نيمار مرة أخرى، بينما 28% من الجماهير يجدوا أن عودة نيمار
وتشير الصحيفة أن آراء الجماهير في الشهور الأخيرة حول عودة نيمار واللعب مرة أخرى مع برشلونة كانت دائماً "لا"، ولكن في هذه الأيام ازداد قول" نعم " لرجوع ابن السيلساو مرة أخرى وارتداء قميص الفريق الكتالوني.
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