يوفنتوس يغري دي ليخت ب20 مليون يورو سنويًا

أصبحت صفقة انتقال المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت محل جدل كبير في الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة بعد رفض الأخير العرض المقدم من برشلونة الإسباني، خوفا من عدم المشاركة بصفة أساسية مع الفريق.

وذكرت صحيفة "موندو ديبرتيفو" الإسبانية، أن يوفنتوس الإيطالي قدم مرتباً مغرياً

لقائد فريق أياكس من المحتمل أن يصل لـ 15 إلى 20 مليون يورو في الموسم.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن فريق السيدة العجوز، من الممكن أن يقدم عرضا قد يصل قيمته إلى 70 مليون

يورو أو أكثر من ذلك، في عقد سيمتد إلى خمس سنوات.

يعتبر ماتياس دي ليخت هو حديث الإنتقالات الصيفية الحالية بجانب نيمار، حيث تلقى دي ليخت عرضين قبل عرض اليوفي، من ناديي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل تدعيم صفوفهم بقدرات قائد النادي الهولندي، ولكن حتى الآن ما زالت وجهة اللاعب غير معلومة.