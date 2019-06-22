محمد صفوت يودع بطولة سلوفاكيا للتنس بعد أداء قوي

قدم محمد صفوت لاعب منتخب مصر للتنس أداء قويا في مباراة ربع النهائي لبطولة سلوفاكيا المفتوحة والتي تقام على الأراضي الصلبة وهي من ضمن بطولات التحدي تشالنجر 90 نقطة التي تنظمها رابطة محترفي التنس ATP,

ليخرج من الدور ربع النهائي للبطولة أمام السلوفيني بلز رولا الذي فاز باللقاء بمجموعتين للاشيء كانت تفاصيلها 7-6 / 6-4

وقدم صفوت في هذه المباراة أداء كبيرا

حيث وصل لشوط كسر التعادل في المجموعة الأولى ولكن رولا أحكم على شوط كسر التعادل وأنهى المجموعة الأولى لصالحه، وفي المجموعة الثانية استمر التعادل حتى 3-3 وبكسرين للإرسال لكل لاعب إلا أن السلوفيني حقق كسر ثالث في الشوط السابع لينهي المجموعة لصالحه 6-4 ويفوز باللقاء.