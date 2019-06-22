سارة سمير تشارك في معسكر اذربيجان استعدادًا للألعاب الإفريقية

غادرت سارة سمير بطلة المنتخب المصري لرفع الأثقال القاهرة متوجهة إلى اذربيجان بصحبة المنتخب الوطني للمشاركة في معسكر تدريبي يستمر حتى ٢٥ يوليو القادم بتمويل كامل من الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الاوليمبي البنك الأهلي المصري و ذلكفي إطار الاستعداد لعدد من البطولات أولها دورة الألعاب الإفريقية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من ٢٠ أغسطس حتى ٥ سبتمبر ٢٠١٩،ثم بطولة العالم بتايلاند خلال الفترة من
وكذلك بطولة كاس دول حوض البحر المتوسط خلال الفترة من 1-10 اكتوبر٢٠١٩
أشادت سارة باهتمام وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة محمود محجوب على الاهتمام والمتابعة ، وأن مشاركتها في هذه البطولات بمثابة خطوات على طريق الهدف الكبير وهو تحقيق ميداليات اولمبية في طوكيو ٢٠٢٠.
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