كأس العالم للسيدات.. ألمانيا تواجه نيجيريا في دور الستة عشر

تتواصل اليوم السبت منافسات بطولة كأس العالم للسيدات المقامة في فرنسا، وستشهد انطلاق مباريات دور الستة عشر من المسابقة.

ويدخل منتخب نيجيريا في مواجهة قوية وصعبة أمام ألمانيا، على ملعب ستاد ديز الب.

وستكون مباراة صعبة على منتخب نسور نيجيريا، والذي تأهل بصعوبة إلى دور الستة عشر، كأفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

وتلقت سيدات نيجيريا الهزيمة في مباراتين أمام النرويج وفرنسا، فيما حققن فوز وحيد على منتخب كوريا الجنوبية.

وعلى الجانب الأخر فإن منتخب ألمانيا تأهل عن جدارة في المركز الأول بالمجموعة الثانية، بعد الفوز في الثلاث مباريات على إسبانيا والصين وجنوب أفريقيا.

ويعول المنتخب الألماني في المباراة على قدراته الدفاعية القوية،

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حيث لم يتلقى أي أهداف خلال دور المجموعات، وهو ما سيمثل أزمة بالنسبة لمنتخب نيجيريا، والذي يعاني هجوميًا فلم يسجل سوى هدفين فقط في ثلاث مباريات.

موعد مباراة ألمانيا ونيجيريا :

تنطلق مباراة ألمانيا ونيجيريا في تمام الخامسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة،

والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة،

والسابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ونيجيريا :

سيتم نقل المباراة بشكل مباشر وحصري عبر قناة beIN SPORTS HD 4