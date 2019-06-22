شاهد.. ليفربول يحتفل بالنجم محمد صلاح .. تعرف على السبب

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قام نادي ليفربول اليوم السبت، بالاحتفاء بنجمه المصري محمد صلاح لاعب منتخب مصر وهداف الفريق الإنجليزي.
واحتفى ليفربول بذكرى انضمام محمد صلاح إلى صفوفه قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017، بصفقة بلغت34 مليون جنيه إسترليني.
ونشر النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": صور للنجم المصري بقميص الفريق معلقًا "تأثير لا يصدق،
وأصبح محمد صلاح خلال تلك الفترة من أهم نجوم الفريق، حيث توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي مرتين، وحصد لقب أفضل لاعب في البريميرليج، وقادهم في الموسم المنصرم لحصد لقب دوري أبطال أوروبا.
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