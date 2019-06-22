رياضة | أحمد حجازي يعلق على تخطي مصر لعقبة زيمبابوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حجازي يعلق على تخطي مصر لعقبة زيمبابوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث أحمد حجازي مدافع منتخب مصر عن الفوز في مباراة أمس أمام منتخب زيمبابوي في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية.
ونشر حجازي مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي: "فوز مهم والقادم أفضل بإذن الله".
وأثبتت الأشعة التي أجريت صباح اليوم السبت، على أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني المصري لكرة القدم إصابته بكسر في الأنف خلال مباراة الفريق أمس التي فاز بها علي زيمبابوي بنتيجة 1-0 في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وكان حجازي تعرض للإصابة في الأنف خلال اللقاء ليخرج من الملعب للعلاج قبل أن يعود لاحقا لاستكمال المباراة.