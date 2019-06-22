رياضة | مدرب تنزانيا يستنجد بالجماهير المصرية للفوز على السنغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب تنزانيا يستنجد بالجماهير المصرية للفوز على السنغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إيمانويل أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا، إنه جهز لاعبي فريقه جيدا لمباراة الغد أمام السنغال المرشح للفوز بلقب أمم إفريقيا 2019.

وأوضح أمونيكي أن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال مدرب علي مستوي عال ولكن القدر هو من يلعب في لقاء الغد بين الطرفيين.

وأشار إيمانويل إلى أن كل الفرق التي ستشارك فى بطولة الأمم لديها الفرصة للمنافسة، وعلى رأسهم منتخب الجزائر، مؤكدا أنه منتخب يمتلك مدرب قوي جدا ويضم لاعبين محترفين على مستوي عالي ومنهم رياض محرز بالدوري الإنجليزي.

وشدد المدير الفني لمنتخب تنزانيا أنه حضر هذه البطولة ليقاتل فيها ولن يخسر بسهولة كما كان يحدث في الماضي

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وأعرب أمونيكي عن سعادته أن تلعب هذه البطولة في مصر التي يحبها ويحب شعبها وأن لديه ذكريات جميلة بها لكونه كان لاعبا بالزمالك وأن هذا الأمر يعد أمر إيجابي له حاليا وهو مدير فني لتنزانيا حيث سيلقي دعم الشعب المصري وهذا أمر مميز.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية، حاليا والتي تستمر حتى 19 يوليو المقبل.

مصر تُنظم البطولة الأولى من نوعها، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبًا لأول مرة على عكس البطولات السابقة، والتي شهدت حضور 16 منتخبًا فقط.

تُقسم فرق البطولة إلى 6 مجموعات، يتواجد في كل مجموعة، 4 منتخبات، وتُقام فعاليتها على 6 ملاعب وهم "القاهرة، والسلام، والدفاع الجوي، والاسكندرية، والسويس والاسماعيلية".