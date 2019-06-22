رياضة | مدرب السنغال: لا أخشى الجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب السنغال: لا أخشى الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال أن منتخب بلاده جاهز تماما لمباراته الأولي أمام تنزانيا والمقرر لها غدا في السابعة مساء علي ملعب الدفاع الجوي بأمم إفريقيا.

وأوضح سيسيه أن فريقه لن يتهاون بتنزانيا لأنه يوجد به لاعبان أو ثلاثة مميزين مشيرًا إلي أنه يحترم تنزانيا وسيتعامل مع اللقاء بجدية كبيرة

وعن الجزائر ووجودها في نفس مجموعة السنغال أكد سيسيه أن الجزائر فريق قوي جدا وبه لاعبين علي مستوي عالي وعلي رأسهم رياض محرز ولكن هذا الأمر لا يخيفه وأنه واثق جدا في فريقه

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وأضاف المدير الفني السنغال أن وجود ماني يعد أمر هام جدا وهو لاعب علي مستوي عال وفوزه مع فريقه ليفربول بدوري أبطال أوروبا سيكون دافعًا قويًا وإيجابيًا.