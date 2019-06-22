رياضة | مدرب منتخب مصر يشرح عبر "الخليج 365 الرياضي" تغييرات أجيري وسر "علاء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب منتخب مصر يشرح عبر "الخليج 365 الرياضي" تغييرات أجيري وسر "علاء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"اللقاء الأول دائما يكون صعبا..الأهم بالنسبة إلينا هو النقاط الثلاث" بهذه الكلمات بدأ " تيتو جارسيا" المدرب العام لمنتخب مصر حديثه لـ "الخليج 365 الرياضي" عقب إنتهاء مباراة مصر وزيمبابوى فى افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وقال جارسيا: "الفوز على زيمبابوى خطوة أولى سيكسبنا ثقة فى اللقائات القادمة، في الشوط الأول من اللقاء كنا الأفضل وسجلنا هدفًا وحتى في الشوط الثاني وإن نزل الإيقاع شيئا ما خصوصا في اللحظات الأخيرة التي شعرنا فيها بنوع من التعب والإجهاد وهذا طبيعي أن تلعب اللقاء الأول أمام جماهيرك وإحساسك بالمساندة أمر مهم و كما قلت هي خطوة أولى فقط ".

وعن مشاركة مدافع الزمالك محمود علاء لأول مرة فى مباراة رسمية دولية وحصوله على أفضل لاعب فى اللقاء، قال المدرب العام لمصر: "بخصوص محمود علاء الذي اختير أفضل لاعب في اللقاء فهو شأنه شأن جميع اللاعبين يقدم مستوى جيدًا وثابتًا في أدائه وأعتقد بأنه عمل المجموعة بكاملها ليس محمود فقط الذي يستحق ذلك و أهنئه على ذلك".

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وبخصوص التغييرات خلال مجريات المباراة أضاف جارسيا :"في التغيير الأول أردنا أن نحدث توازناً بدخول وليد سليمان الذي بإمكانه تقديم إضافات عديدة سواء هجومياً أو دفاعياً وأيضاً من خلال الاحتفاظ بالكرة اكثر ما يمكن، أما التغيير الثاني المتمثل في دخول عمرو وردة بدلاً من عبد الله السعيد فجاء بعدما أحس عبد الله بالتعب فكان لا بد من تغيير لاعب بلاعب أكثر في وضع بدني أفضل من أجل البحث عن هدف ثان أما التغيير الأخير فكان بالأساس لتحصين الصفوف و البحث على الحفاظ على تقدمنا خصوصا وأن الخصم ضغط وكان خطيراً عن طريق لاعبه بليات و اللاعب رقم 11 الذي يعد من بين أخطر لاعبي زيمبابوي ".

وعن مواجهة أوغندا والكونغو، قال :"سأتابع المباراة بالملعب للوقوف عند نقط قوة وضعف المنتخبين معاً".

وتابع جارسيا: "الأهم إننا تجاوزنا الحاجز الاول بنجاح، الأن يجب ننسى ذلك سنعمل من أجل أن يرتاح اللاعبون ويستعيدوا كامل لياقتهم.. أمامنا أربعة أيام للقاء الثاني وسنسعى لنكون أفضل من اليوم".