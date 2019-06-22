رياضة | رياض محرز يرفض الكلام عن محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رياض محرز يرفض الكلام عن محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد رياض محرز نجم منتخب الجزائر أن مباراة فريقه أمام كينيا لن تكون سهلة مشيرًا إلى أنهم كلاعبين شاهدوا سيديهات لعدد من مباريات منتخب كينيا.
وأوضح أن منتخب الجزائر سيركز علي كل اللاعبين في كينيا وليس لاعب واحد في الفريق مضيفَا أن هناك ضغط كبير عليه لأنه يلعب باسم بلده ويسعي أن يقدم أفضل ما لديه مع المنتخب وأن مصلحة فريقه أهم عنده أهم من أي لاعب في المنتخب.
ورفض رياض محرز التعليق علي مستوى محمد صلاح مع منتخب مصر أمس أمام زيمبابوي مشيرًا إلى أنه مشغول فقط بمنتخب الجزائر فقط
وشدد محرز علي أن قيادته للفريق ككابتن تضع عليه مسئولية كبيرة جدا وتجعله لابد أن يكون أداؤه جيدًا في الملعب إلي جانب ممارسة دور القيادة بشكل مميز .