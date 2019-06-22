رياضة | مدرب كينيا يهدد الجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب كينيا يهدد الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيباستيان ميني المدير الفني لمنتخب كينيا أنه يشاهد منتخب الجزائر منذ فترة طويلة جدا، وأنه سيسعي للفوز عليهم في لقاء الغد مشددا علي أن كل شيء متوقع في كرة القدم.

وأوضح سيباستيان خلال المؤتمر الصحفي، أن فريقه واجه بعض الأزمات قبل البطولة مثل العملية التي أجراها أيوب وكل اللاعبين حاليا مستعدون جيدا للبطولة بدءا من لقاء الغد.

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وأبدى سيباستيان، تعجبه الشديد من إشادة المدير الفني للجزائر بدفاع كينيا فقط مشددظًا على أنه شيء جيد أن يري مدرب الجزائر الدفاع بشكل جيد ولكن إذا لم يشاهد هجوم كينيا فسيراه في لقاء الغد

وشدد المدير الفني لمنتخب كينيا أنه فوجيء بلاعبي كينيا عندما تولي المسئولية وحالة الالتزام لديهم إلي جانب طموحهم وأنهم جاءوا لفعل شيء في هذه البطولة.