رياضة | استاد السويس يتزين لاستقبال المجموعة الخامسة بأمم إفريقيا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استاد السويس يتزين لاستقبال المجموعة الخامسة بأمم إفريقيا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى استاد السويس الجديد استعدادته لاستقبال مباريات الجولة الأولي من المجموعة الخامسة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية والتي تضم منتخبات تونس ومالي وموريتانيا وأنجولا وتنطلق يوم الإثنين المقبل بلقاءات تونس مع أنجولا ومالي مع موريتانيا.

ويستعد مسئولو الملعب لاستقبال المؤتمرات الصحفية الخاصة بالمديرين الفنين للمنتخبات الأربعة غدا الاحد والتي ستقام بداية من صباح الأحد ، وشهد محيط استاد السويس تواجد أمني مكثف منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الي جانب زيارة مدير الامن اللواء محمد جاد للوقوف علي اخر الاستعدادت الأمنية .

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وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية، حاليا والتي تستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وتنظم مصر البطولة الأولى من نوعها، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبًا لأول مرة على عكس البطولات السابقة، والتي شهدت حضور 16 منتخبًا فقط.

تُقسم فرق البطولة إلى 6 مجموعات، يتواجد في كل مجموعة، 4 منتخبات، وتُقام فعاليتها على 6 ملاعب وهم "القاهرة، والسلام، والدفاع الجوي، والاسكندرية، والسويس والاسماعيلية".