رياضة | مدرب الجزائر: توقعت تعادل مصر وزيمبابوي وانتظرونا في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الجزائر: توقعت تعادل مصر وزيمبابوي وانتظرونا في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أن مباراة كينيا غدًت لن تكون سهلة بكل السبل، وأنهم يخوضوا تلك البطولة بكل تركيز ووجودهم في القاهرة من أجل الفوز بالبطولة.

وقال جمال بلماضي: " شيء جيد جدا أن أبدا هذه البطولة وأكثر من لاعب في منتخب الجزائر فاز ببطولات مع أنديتهم في أوروبا وهذا أمر إيجابي لصالح المنتخب".

وأضاف بلماضي: "عندي ثقة كبيرة في كل اللاعبين وألا يتأثر المنتخب بغياب أي لاعب وسنبذل أقصي ما في وسعنا للظهور بشكل جيد وتعويض المواسم السابقة".

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وأوضح المدير الفني لمنتخب الجزائر أنه كان يتوقع تعادل مصر وزيمبابوي أمس بسبب تقارب الأداء

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية، والتي تنطلق بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

مصر تُنظم البطولة الأولى من نوعها، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبًا لأول مرة على عكس البطولات السابقة، والتي شهدت حضور 16 منتخبًا فقط.

تُقسم فرق البطولة إلى 6 مجموعات، يتواجد في كل مجموعة، 4 منتخبات، وتُقام فعاليتها على 6 ملاعب وهم "القاهرة، والسلام، والدفاع الجوي، والاسكندرية، والسويس والاسماعيلية".